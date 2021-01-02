СМИ: НХЛ намерена провести в феврале два матча под открытым небом на озере Тахо

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует провести в феврале два матча регулярного чемпионата под открытым небом.

Как сообщает Sportsnet, игры должны будут пройти на озере Тахо, расположенном на границе штатов Калифорния и Невада в районе горного хребта Сьерра-Невада.

Предполагается, что 20 февраля там состоится матч «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс», а на следующий день на озере сыграют «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз».

Напомним, что старт сезона-2020/21 запланирован на 13 января.

Ранее НХЛ назвала Андрея Василевского лучшим вратарём лиги.