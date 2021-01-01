НХЛ назвала Василевского лучшим вратарём лиги

Российский голкипер Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» возглавил рейтинг лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейтинг был составлен на основании мнений 13 журналистов официального сайта НХЛ. По итогам голосования Василевский получил наибольшее количество очков — 204. На втором месте находится Коннор Хеллебайк из «Колорадо Эвеланш» (196), на третьем — Туукка Раск из «Бостон Брюинз» (179).

На 12-й позиции расположился российский вратарь Антон Худобин из «Даллас Старз». Голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский занял 15-е место.

Ранее сообщалось, что НХЛ планирует проведение двух матчей на озере Тахо.