НХЛ назвала Василевского лучшим вратарём лиги

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Российский голкипер Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» возглавил рейтинг лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
НХЛ назвала Василевского лучшим вратарём лиги
  • Reuters

Рейтинг был составлен на основании мнений 13 журналистов официального сайта НХЛ. По итогам голосования Василевский получил наибольшее количество очков — 204. На втором месте находится Коннор Хеллебайк из «Колорадо Эвеланш» (196), на третьем — Туукка Раск из «Бостон Брюинз» (179).

На 12-й позиции расположился российский вратарь Антон Худобин из «Даллас Старз». Голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский занял 15-е место.

Ранее сообщалось, что НХЛ планирует проведение двух матчей на озере Тахо.

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