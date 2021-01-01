Источник: НХЛ планирует проведение двух матчей на озере Тахо

Национальная хоккейная лига (НХЛ) может провести два матча регулярного чемпионата — 2020/21 на озере Тахо, расположенном на границе штатов Калифорния и Невада.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. По информации источника, речь, скорее всего, идёт об играх «Колорадо Эвеланш» против «Вегас Голден Найтс» (20 февраля) и «Филадельфии Флайерс» против «Бостон Брюинз» (21 февраля). Эти матчи пройдут без зрителей.

Также рассматриваются варианты проведения матчей на озере Луиз и в Парк-Сити.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 13 января.

Ранее стало известно расписание НХЛ сезона-2020/21.