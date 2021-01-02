Сигурдссон допускает, что может уйти из ЦСКА

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Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о возможном уходе из российской команды.
Сигурдссон допускает, что может уйти из ЦСКА
  • РИА Новости

«В последнее время меня мало устраивает моё положение в ЦСКА. Я посмотрю на всё это с точки зрения того, что будет лучше для меня и моей футбольной карьеры, — остаться в ЦСКА или уйти», — приводит слова Сигурдссона DV.

Сигурдссон выступает за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне он провёл за команду 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал столько же результативных передач.

Ранее Александр Мостовой раскритиковал Виктора Онопко и Сергея Овчинникова за работу в ЦСКА.

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