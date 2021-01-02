Сигурдссон допускает, что может уйти из ЦСКА
- РИА Новости
«В последнее время меня мало устраивает моё положение в ЦСКА. Я посмотрю на всё это с точки зрения того, что будет лучше для меня и моей футбольной карьеры, — остаться в ЦСКА или уйти», — приводит слова Сигурдссона DV.
Сигурдссон выступает за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне он провёл за команду 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал столько же результативных передач.
Ранее Александр Мостовой раскритиковал Виктора Онопко и Сергея Овчинникова за работу в ЦСКА.