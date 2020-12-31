Мостовой раскритиковал Онопко и Овчинникова за работу в ЦСКА

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал окончание контрактов у членов тренерского штаба ЦСКА Виктора Онопко и Сергея Овчинникова.
Мостовой раскритиковал Онопко и Овчинникова за работу в ЦСКА
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Я не удивился тому, что Онопко и Овчинникова убрали из ЦСКА. Я говорил ещё лет шесть назад, что это произойдёт. Я удивлялся, когда они туда пришли. Один — спартаковец, а другой — локомотивец. При этом проработали в ЦСКА 11 и восемь лет соответственно. Ну, правильнее — «побыли». Сидеть на лавке, вовремя подняться и обнять главного тренера, а после чего побежать в раздевалку пить чаёк. Сейчас же начинают писать: «Ой, а почему убрали?» А как вы хотели? Пришёл их Березуцкий. Я бы не понял, если бы Василий сидел на скамейке «Спартака», например. А после того, как Онопко столько лет работал в ЦСКА и целовал их шарф, я не могу представить его в тренерском штабе красно-белых. Хотя я и хорошо знаю Витю, много лет с ним играл. Он скромный и тихий», — цитирует Мостового «Всё про спорт».

Овчинников работал с ЦСКА с 2014 года, а Онопко вошёл в тренерский штаб московских армейцев в 2009 году.

Ранее Гинер прокомментировал уход Овчинникова и Онопко из ЦСКА.

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