МЮ догнал по очкам «Ливерпуль», который возглавляет таблицу АПЛ

«Манчестер Юнайтед» догнал «Ливерпуль» по очкам в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Юнайтед» в матче 17-го тура обыграл клуб «Астон Вилла» со счётом 2:1, благодаря чему набрал 33 очка.

Таким образом, манкунианцы догнали по очкам располагающийся на первом месте чемпионата Англии «Ливерпуль». МЮ находится на второй позиции из-за дополнительных показателей.

Между собой «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» должны сыграть 17 января. Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Ранее Юрген Клопп высказался о ситуации с коронавирусом в АПЛ.