Российский саночник Пересторонин попал в больницу после падения на КМ в Германии

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Российский саночник Матвей Пересторонин неудачно упал во время выполнения квалификационного заезда на этапе Кубка мира в немецком Кёнигсзе и был госпитализирован в местную больницу.
Российский саночник Пересторонин попал в больницу после падения на КМ в Германии
  • РИА Новости

«Судя по всему, у него небольшое сотрясение мозга. Посмотрим, как всё будет дальше, но, видимо, следующий этап Кубка мира он будет вынужден пропустить. Спортсмен пока будет находиться под наблюдением врачей. После подобного падения ему нужно прийти в себя, потому медики рекомендуют дать Матвею время на восстановление», — цитирует ТАСС слова главного тренера сборной России по санному спорту Сергея Чудинова.

Этап Кубка мира в Кёнигсзе был для 19-летнего Пересторонина первым взрослым соревнованием в карьере.

Ранее сообщалось, что FIL увеличила квоту для сборной России на этап КМ по санному спорту в Кёнигсзе.

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