СМИ: Почеттино прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прилетел в Париж, где должен заключить контракт с ПСЖ.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, стороны согласовали последние детали сотрудничества. В ближайшее время парижский клуб должен официально объявить о назначении Почеттино. На посту главного тренера команды он сменит немецкого специалиста Томаса Тухеля, который был уволен 29 декабря 2020 года.

Почеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. До лондонского клуба аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон» (2013—2014 годы) и испанский «Эспаньол» (2009—2012 годы).

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