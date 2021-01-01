Зырянов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ

Бывший капитан «Зенита» Константин Зырянов считает, что только московский ЦСКА способен побороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) с петербургским клубом в сезоне-2020/21.

«От «Краснодара» очень большой отрыв, он вклиниться в борьбу за чемпионство не сможет. Получается, остаётся только одна команда — ЦСКА. Клуб весной также в еврокубках не играет, руки развязаны. Можно спокойно готовиться к каждому матчу», — цитирует Зырянова «Матч ТВ».

После 19 туров РПЛ у «Зенита» первое место и 41 набранное очко, а ЦСКА идёт вторым, имея 37 очков.

Ранее Зырянов выразил мнение, что Семак заслужил памятник у стадиона «Зенита».