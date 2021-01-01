Зырянов считает, что Семак заслужил памятник у стадиона «Зенита»

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Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов высказался о работе нынешнего главного тренера команды Сергея Семака.
Зырянов считает, что Семак заслужил памятник у стадиона «Зенита»
  • РИА Новости

«Я проанализировал статистику и понял, что Сергей Семак — единственный российский тренер, который приводил «Зенит» к чемпионству дважды подряд. И ведёт к третьему. То есть ему памятник на «Газпром Арене» можно ставить. В том числе с учётом того, с каким ресурсом футболистов он это делает. В любом случае борьба за третье золото подряд дорогого стоит. Если тренировочный процесс зимой и потом летом будет нормальный, со сборами, контрольными матчами, то и результат в следующей Лиге чемпионов может быть иным», — цитирует Зырянова «Матч ТВ».

Под руководством Семака «Зенит» выигрывал чемпионат России в 2019 и 2020 годах. Также в прошлом сезоне он привёл петербургский клуб к победам в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Оздоев назвал цель «Зенита» на 2021 год.

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