Зырянов считает, что Семак заслужил памятник у стадиона «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов высказался о работе нынешнего главного тренера команды Сергея Семака.

«Я проанализировал статистику и понял, что Сергей Семак — единственный российский тренер, который приводил «Зенит» к чемпионству дважды подряд. И ведёт к третьему. То есть ему памятник на «Газпром Арене» можно ставить. В том числе с учётом того, с каким ресурсом футболистов он это делает. В любом случае борьба за третье золото подряд дорогого стоит. Если тренировочный процесс зимой и потом летом будет нормальный, со сборами, контрольными матчами, то и результат в следующей Лиге чемпионов может быть иным», — цитирует Зырянова «Матч ТВ».

Под руководством Семака «Зенит» выигрывал чемпионат России в 2019 и 2020 годах. Также в прошлом сезоне он привёл петербургский клуб к победам в Кубке и Суперкубке страны.

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