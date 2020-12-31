Оздоев назвал цель «Зенита» на 2021 год

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Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился ожиданиями от 2021 года.
Оздоев назвал цель «Зенита» на 2021 год
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«У нас было много хороших матчей в 2020 году. Но если выделять один — это домашний со «Спартаком» в чемпионате России. А лучший гол — мой в матче за Суперкубок. В 2021 году наша цель — сделать повторно требл», — цитирует Оздоева Sport24.

«Зенит» стал победителем Российской премьер-лиги в сезоне-2019/20, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее бывший тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо заявил, что Сергею Семаку по силам возглавить ПСЖ.

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