Рианчо считает, что Семаку по силам возглавить ПСЖ

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Бывший тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо оценил работу Сергея Семака в качестве главного тренера петербургского «Зенита», а также поделился мнением о перспективах российского специалиста в качестве наставника других клубов в будущем.
Рианчо считает, что Семаку по силам возглавить ПСЖ
  • Reuters

«Сергей — один из тех, с кем я больше всего общался в «Рубине». Он великий футболист и большой тренер, завоевавший титулы с «Зенитом», а ещё прекрасный человек. Его личные качества — невероятные. Но мне кажется, что достижения Семака с «Зенитом» в Петербурге не очень-то ценятся. Есть ощущение, что все думают: «Зенит» должен и так всех побеждать, легко становиться чемпионом России». Но РПЛ — конкурентная лига, в ней никому не бывает легко. Нужно высоко ценить то, что Семак делает для «Зенита» и российского футбола. Я считаю, он победит в этом сезоне РПЛ. С его потенциалом и личностью большого специалиста он может возглавить любой клуб России или Европы, быть тренером сборной. Ему всё под силу. Возглавит ли Семак ПСЖ? А почему нет? Всё может быть. Для меня большой тренер — тот, кто может объединить группу очень разных людей одной целью. Сергей — как раз один из таких специалистов», — приводит слова Рианчо «Матч ТВ»

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА на четыре очка. В Лиге чемпионов команда Сергея Семака остановила борьбу за трофей на стадии группового этапа, набрав лишь одно очко.

Ранее Рианчо не исключил, что Бердыев заменит Тедеско на посту главного тренера «Спартака».

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