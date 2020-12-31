Рианчо не исключает, что Бердыев заменит Тедеско на посту главного тренера «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что после Доменико Тедеско команду мог бы возглавить экс-тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев.

«Почему нет? Это превосходный специалист, который раскладывает своего соперника на атомы. Бердыев в «Спартаке» — это было бы очень интересно. До него Казани, по сути, не было на международной футбольной карте. Я сотрудничал со многими специалистами — и лишь единицы относились к работе так, как это делал Бердыев. Не исключено, что именно он может вернуть «Спартак» на первые позиции. Не знаю, какие есть еще кандидаты, но Бердыев — это отличный вариант», — приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет свой пост по завершении нынешнего сезона.

Ранее Георгий Джикия рассказал, как отреагировал на решение Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».