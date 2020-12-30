Джикия рассказал, как отреагировал на решение Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как он отреагировал на решение главного тренера команды Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

«Конечно, об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность! Тяжело было в это поверить — в слова, которые он говорил. Ещё и результат игры был неудовлетворительным… На следующий день состоялось общее собрание команды, там ещё раз об этом поговорили. Тогда уже и начали думать, что будет дальше», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что матч с «Зенитом», после которого Тедеско объявил о своём решении, был худшим для команды в этом сезоне.

Напомним, что Тедеско объявил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Немец возглавляет «Спартак» с осени 2019 года. Под его руководством красно-белые в текущем сезоне занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Ранее Александр Мостовой не исключил, что летом Тедеско решит остаться в «Спартаке».