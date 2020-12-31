Нурмагомедов — борцу Власову: золото на ОИ в Токио выведет тебя в список величайших атлетов

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поужинал с двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым.
Нурмагомедов — борцу Власову: золото на ОИ в Токио выведет тебя в список величайших атлетов
  • globallookpress.com

«Поужинали с Романом Власовым. Удачи тебе, Рома, в твоей карьере. Золото на Олимпиаде в Токио выведет тебя в список величайших атлетов за всю историю спорта. Пускай Всевышний поможет тебе», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Власов побеждал на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне и ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ранее тренер Нурмагомедова рассказал, при каком условии россиянин возобновит карьеру.

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