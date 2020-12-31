Арустамян считает, что сборной России по футболу нужны новые лица

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Комментатор и журналист Нобель Арустамян высказал своё мнение о сборной России под руководством главного тренера Станислава Черчесова.
Арустамян считает, что сборной России по футболу нужны новые лица
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«У меня есть не то чтобы претензия к Черчесову, а скорее вопрос: почему в сборной России не выходят на первый план новые лица? У нас играют практически те же, кто проявил себя на чемпионате мира — 2018. Где те новые люди, которые должны олицетворять новую сборную? Разве у нас нет молодых игроков, которым можно дать шанс? И ещё мне непонятно, почему некоторые топовые футболисты, например, такие, как Алексей Миранчук, здорово выступают за свой клуб, а в сборной себя совершенно не проявляют», — сказал Арустамян в подкасте «SILA Права»

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, а также квалифицировалась на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ имеют несколько предложений по переносу 21-го тура из-за выступления сборной России.

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