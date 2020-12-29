СМИ: Клубы РПЛ имеют несколько предложений по переносу 21-го тура из-за выступления сборной России

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Не все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержали идею о переносе матчей 23-го тура, что предлагает сделать главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.
СМИ: Клубы РПЛ имеют несколько предложений по переносу 21-го тура из-за выступления сборной России
  • РИА Новости

Специалист хочет получить больше времени для подготовки к игре отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с Мальтой.

По информации «РБ Спорт», клубы неоднозначно восприняли данную инициативу. Одни согласны на перенос матчей с запланированной даты 21 марта на апрель, другие предлагают не ломать календарь и сыграть 17 марта.

Встреча подопечных Черчесова с мальтийцами намечена на 24 марта. 27 марта россияне сыграют со словенцами, а 30-го — со словаками.

Ранее стало известно, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на полное возвращение болельщиков на матчи в 2021 году.

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