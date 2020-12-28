Дюков: надеюсь, в 2021 году ситуация с коронавирусом улучшится и мы вернём болельщиков на трибуны

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на полное возвращение болельщиков на матчи в 2021 году.

«Несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавируса, нам удалось возобновить чемпионат РПЛ и по спортивному принципу определить чемпиона. Россия была одной из первых стран мира, которая вернула футбол болельщикам. РФС и РПЛ проделали большую работу, разработав санитарный регламент для обеспечения высокого уровня защиты от заражения коронавирусом футболистов, судей, сотрудников клубов, персонала стадионов и зрителей. Большую помощь в этой работе нам оказало правительство, в том числе заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Надеюсь, что в следующем году (в том числе и благодаря вакцинации) ситуация с коронавирусом улучшится и это позволит вернуть всех болельщиков на трибуны», — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что обсуждали на общем собрании Российской премьер-лиги.