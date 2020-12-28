Дюков: надеюсь, в 2021 году ситуация с коронавирусом улучшится и мы вернём болельщиков на трибуны

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на полное возвращение болельщиков на матчи в 2021 году.
Дюков: надеюсь, в 2021 году ситуация с коронавирусом улучшится и мы вернём болельщиков на трибуны
  • РИА Новости

«Несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавируса, нам удалось возобновить чемпионат РПЛ и по спортивному принципу определить чемпиона. Россия была одной из первых стран мира, которая вернула футбол болельщикам. РФС и РПЛ проделали большую работу, разработав санитарный регламент для обеспечения высокого уровня защиты от заражения коронавирусом футболистов, судей, сотрудников клубов, персонала стадионов и зрителей.  Большую помощь в этой работе нам оказало правительство, в том числе заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Надеюсь, что в следующем году (в том числе и благодаря вакцинации) ситуация с коронавирусом улучшится и это позволит вернуть всех болельщиков на трибуны», — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что обсуждали на общем собрании Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить