Фетисов: члены молодёжной сборной России должны справиться с эмоциями

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о перспективах сборной России в плей-офф молодёжного чемпионата мира.

«Групповой этап, конечно, важен, но это не самое главное. Иногда можно прибавлять и хорошо играть в отборочном турнире, а затем проиграть всё в плей-офф. На подобных турнирах самое важное — это подвести команду к решающим матчам. Я считаю, что команда готова к плей-офф, будем ждать следующего матча. Тренеры и все, кто находится в команде, должны справиться с эмоциями. Если они справятся, то всё будет хорошо. Ребята умеют играть, знают, как всё делать», — сказал Фетисов ТАСС.

Сборная России одержала три победы в четырёх матчах группового этапа и квалифицировалась в плей-офф молодёжного чемпионата мира. Соперник россиян определится 1 января.

Ранее главный тренер молодёжной сборной Швеции прокомментировал поражение от России на МЧМ-2021.