Главный тренер молодёжной сборной Швеции прокомментировал поражение от России на МЧМ-2021

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Главный тренер молодёжной сборной Швеции Йоэль Рённмарк прокомментировал поражение своей команды в матче с россиянам (3:4 ОТ) на чемпионате мира 2021 года.
Главный тренер молодёжной сборной Швеции прокомментировал поражение от России на МЧМ-2021
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Мы сделали много хороших вещей. Россия играла очень интенсивно, но мы сумели выдержать темп. Трудная, плотная игра. Мы не забили в большинстве во втором периоде? Конечно, каждый хочет забрасывать как можно больше. Считаю, что мы создали достаточное количество моментов для взятия ворот. Мы проиграли этот матч, хотя бились за победу — это единственное, о чём мы заботились», — отметил тренер шведской молодёжки.

Ранее Плющев предостерёг молодёжную сборную России от преждевременной эйфории.

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