Ян заявил о желании провести три боя в 2021 году

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что в 2021 году он планирует провести три поединка.

«В 2021 году я надеюсь провести три боя. Трудно что-то планировать, учитывая, что сейчас происходит в мире, но у меня есть большое желание это сделать. Я начну свой тренировочный лагерь в январе. Мне не терпится снова войти в октагон», — цитирует Яна пресс-служба UFC.

27-летний российский боец должен был провести поединок в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в бою против американца Алджамейна Стерлинга, го поединок перенесли на 2021 год.

Ранее чемпион UFC Ян рассказал, когда сразится со Стерлингом и Диллашоу.