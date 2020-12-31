Ян заявил о желании провести три боя в 2021 году

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что в 2021 году он планирует провести три поединка.
Ян заявил о желании провести три боя в 2021 году
  • © UFC

«В 2021 году я надеюсь провести три боя. Трудно что-то планировать, учитывая, что сейчас происходит в мире, но у меня есть большое желание это сделать. Я начну свой тренировочный лагерь в январе. Мне не терпится снова войти в октагон», — цитирует Яна пресс-служба UFC.

27-летний российский боец должен был провести поединок в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в бою против американца Алджамейна Стерлинга, го поединок перенесли на 2021 год. 

Ранее чемпион UFC Ян рассказал, когда сразится со Стерлингом и Диллашоу.

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