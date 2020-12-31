Хоккеист «Тампы» Кучеров успешно перенёс операцию на бедре

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров успешно перенёс операцию на бедре и пропустит регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2020/2021.

Об этом объявил в Twitter представитель пресс-службы «Тампы» Брайан Бёрнс. Сообщается, что россиянину сделали операцию 30 декабря в клинике специальной хирургии в Нью-Йорке, её провёл доктор Брайан Келли. Ожидается, что восстановление и реабилитация россиянина продлятся до конца регулярного чемпионата НХЛ.

В прошлом сезоне 27-летний Кучеров с «Тампой» стал обладателем Кубка Стэнли и лучшим бомбардиром плей-офф — 34 (7 + 27) очка.

Старт нового регулярного чемпионата НХЛ запланирован на 13 января. Регулярка, в которой каждая команда проведёт по 56 матчей, должна завершиться 8 мая.

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