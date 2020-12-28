Хоккеист Тарасенко рассказал, как проходит его восстановление после операции

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, как проходит его восстановление после операции на плече.

«Восстановление идёт по плану. Сейчас, когда делали операцию, исправили то, что было сделано раньше. Наконец-то нашли причину проблемы. Врачи говорят, что всё будет нормально. Надеюсь, что скоро уже буду готов играть», — приводит слова Тарасенко Sport24.

Он отметил, что ежедневно посещает клубную арену, но на лёд пока не выходит.

«Провожу разные тренировки, в том числе и с плечом связанные. В скором времени планирую выйти на лёд», — добавил хоккеист.

Из-за травмы Тарасенко провёл всего десять матчей регулярного чемпионата НХЛ, а также четыре из шести поединков в плей-офф. «Сент-Луис» вылетел в серии первого раунда Кубка Стэнли после поражения от «Ванкувер Кэнакс» (2:4).

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров пропустит регулярный чемпионат НХЛ сезона-2020/21 из-за травмы.