В сети появилось видео с места ДТП, в которое попала сервисная бригада сборной России по лыжным гонкам

Итальянский телеканал Unica TV опубликовал запись с места ДТП, в которое попала сервис-бригада сборной России по лыжным гонкам по дороге на «Тур де Ски».

На видео, опубликованном в аккаунте канала в YouTube, видно, как спасатели достают автобус из-за пределов дороги, с которой он съехал.

Как сообщалось, автобус, в котором ехали водитель и пять сервисменов, занесло, и он, проехав 50 метров вниз по склону, упал в замёрзшее озеро и частично провалился под лёд, в котором и застрял. Также сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Маркус Крамер прокомментировал инцидент с ДТП.