В сети появилось видео с места ДТП, в которое попала сервисная бригада сборной России по лыжным гонкам
- © Кадр Unica TV / youtube.com
На видео, опубликованном в аккаунте канала в YouTube, видно, как спасатели достают автобус из-за пределов дороги, с которой он съехал.
Как сообщалось, автобус, в котором ехали водитель и пять сервисменов, занесло, и он, проехав 50 метров вниз по склону, упал в замёрзшее озеро и частично провалился под лёд, в котором и застрял. Также сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Маркус Крамер прокомментировал инцидент с ДТП.