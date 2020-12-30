Крамер о ДТП: автобус занесло, и он упал с высоты 50 м

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал инцидент с ДТП, в которое попала сервис- бригада национальной команды по дороге на «Тур де Ски».
Крамер о ДТП: автобус занесло, и он упал с высоты 50 м
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мы в шоке, но рады, что всё в порядке. Дорога была обледеневшей, внезапно автобус занесло, и он упал с высоты 50 м вниз. Ужасное падение. С ними всё хорошо. Все шестеро на месте — в Валь-Мюстаир. Их осмотрел врач, они в порядке. Готовы снова приступить к работе, но, конечно же, все ещё потрясены и шокированы», — приводит слова Крамера Aftonbladet.

Он отметил, что инцидент не должен повлиять на команду, когда начнутся соревнования.

«Как я сказал, они в порядке и готовы начать работать. Они сосредоточены на своих обязанностях. Большая удача, что никто не пострадал», — добавил Крамер.

Многодневная гонка «Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января в Швейцарии и Италии.

Ранее стало известно, что сервисная бригада сборной России по лыжным гонкам попала в ДТП по дороге на «Тур де Ски».

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