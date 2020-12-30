Футболист «Баварии» Мюллер и его жена открыли необычный бизнес

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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер вместе со своей супругой Лизой открыл необычный бизнес, связанный с лошадьми.
Футболист «Баварии» Мюллер и его жена открыли необычный бизнес
  • Reuters

«Мы с Лизой сделали следующий шаг в нашей «конской жизни». Завод Gut Wettlkam вместе с нашими жеребцами с нетерпением ждёт сезона размножения — 2021», — написал Мюллер в своём Instagram.

По информации Bild, принадлежащий Мюллерам конезавод будет перестроен в станцию по осеменению лошадей. Желающие оплодотворить кобылу смогут выбрать одного из трёх производителей — Д'Ави, Четыре Розы или Боумора.

Ранее сообщалось, что журналисты назвали «Баварию» лучшей командой мира в 2020 году.

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