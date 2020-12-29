Журналисты назвали «Баварию» лучшей командой мира в 2020 году

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) определила лучшую команду 2020 года.

В опросе приняли участие 422 журналиста из 116 стран мира. 34,7% респондентов отдали предпочтение мюнхенской «Баварии». При этом 19,8% человек проголосовали за английский «Ливерпуль».

На третье место члены AIPS поставили клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» (17,3%).

Том-5 замкнули команда «Формулы-1» Mercedes-AMG Petronas (11,48%) и сборная Испании по гандболу (3,69%).

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски и Наоми Осака объявлены лучшими спортсменами 2020 года.