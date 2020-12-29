Левандовски и Осака объявлены лучшими спортсменами 2020 года по версии AIPS

Короткая ссылка
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших спортсменов 2020 года.
Левандовски и Осака объявлены лучшими спортсменами 2020 года по версии AIPS
  • Reuters

В опросе приняли участие 422 журналиста из 116 стран мира. Первое место занял форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. За него проголосовали 16,3% респондентов.

На второй строчке оказался гонщик «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон (14,3%). Третью позицию журналисты отдали испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю (9,9%).

У женщин вне конкуренции оказались теннисистка из Японии Наоми Осака (13,86%), венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас (8,72%) и ещё одна представительница тенниса — Серена Уильямс из США (8,61%).

Ранее сообщалось, что Александр Головин возглавил список самых дорогостоящих игроков России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить