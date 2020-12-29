Левандовски и Осака объявлены лучшими спортсменами 2020 года по версии AIPS
- Reuters
В опросе приняли участие 422 журналиста из 116 стран мира. Первое место занял форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. За него проголосовали 16,3% респондентов.
На второй строчке оказался гонщик «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон (14,3%). Третью позицию журналисты отдали испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю (9,9%).
У женщин вне конкуренции оказались теннисистка из Японии Наоми Осака (13,86%), венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас (8,72%) и ещё одна представительница тенниса — Серена Уильямс из США (8,61%).
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