Хартли рассказал, что Ковальчук сам изъявил желание сыграть с «Куньлунем»

Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли прокомментировал дебют нападающего Ильи Ковальчука.

«Мы пообщались с тренерским штабом и самим Ильёй. Впереди у нас два выходных, и мы решили, что можно попробовать его поставить на игру. Он сам изъявил желание», — приводит слова Хартли ТАСС.

Он отметил, что у «Авангарда» нет в запасе целого сезона, чтобы привести Ковальчука в полную готовность.

«Мы знаем, что в атаке он хорош, является одним из лучших бомбардиров. Когда шайба у него на крюке клюшки, он опасен. Катался он сегодня хорошо, но одно дело — кататься с друзьями, а другое — в играх КХЛ. Что касается буллитов, то мы поставили его, так как знаем, что он игрок мирового класса, и хотели предоставить ему возможность», — добавил тренер.

37-летний Ковальчук в своём дебютном матче провёл на льду 35 минут, забросил одну шайбу и не сумел реализовать буллит в послематчевой серии.

Ранее сообщалось, что «Авангард» проиграл «Куньлуню» в дебютном матче Ковальчука.