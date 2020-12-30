Хартли рассказал, что Ковальчук сам изъявил желание сыграть с «Куньлунем»

Короткая ссылка
Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли прокомментировал дебют нападающего Ильи Ковальчука.
Хартли рассказал, что Ковальчук сам изъявил желание сыграть с «Куньлунем»
  • © Официальный сайт ХК «Авангард»

«Мы пообщались с тренерским штабом и самим Ильёй. Впереди у нас два выходных, и мы решили, что можно попробовать его поставить на игру. Он сам изъявил желание», — приводит слова Хартли ТАСС.

Он отметил, что у «Авангарда» нет в запасе целого сезона, чтобы привести Ковальчука в полную готовность.

«Мы знаем, что в атаке он хорош, является одним из лучших бомбардиров. Когда шайба у него на крюке клюшки, он опасен. Катался он сегодня хорошо, но одно дело — кататься с друзьями, а другое — в играх КХЛ. Что касается буллитов, то мы поставили его, так как знаем, что он игрок мирового класса, и хотели предоставить ему возможность», — добавил тренер.

37-летний Ковальчук в своём дебютном матче провёл на льду 35 минут, забросил одну шайбу и не сумел реализовать буллит в послематчевой серии.

Ранее сообщалось, что «Авангард» проиграл «Куньлуню» в дебютном матче Ковальчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить