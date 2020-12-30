«Авангард» проиграл «Куньлуню» в дебютном матче Ковальчука
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время за «Авангард» забили Рид Буше, Илья Ковальчук и Павел Дедунов.
В составе «Куньлунь Ред Стар» отличились Итан Верек, Антон Лазарев и Райан Спроул.
В овертайме команды не выявляли сильнейшего. Победу «Ред Стар» в серии послематчевых буллитов принёс гол Хантера Шинкарука.
Ранее сообщалось, что Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард».