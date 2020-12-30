«Спартак» проиграл рижскому «Динамо» в КХЛ

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Московский «Спартак» потерпел поражение от рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» проиграл рижскому «Динамо» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Динамо» принесли шайбы Лауриса Дарзиньша, Даниэля Берзиньша, Рихарда Букартса, Мартиньша Дзиекалса и Дениса Паршина.

«Спартак» ответил голами Лукаша Радила и Михаила Юнькова.

Для «Динамо» эта победа стала первой после серии из шести поражений. «Спартак» проиграл второй матч подряд.

Ранее сообщалось, что глава ФХР обеспокоен большим количеством иностранных голкиперов в КХЛ.

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