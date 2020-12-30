«Спартак» проиграл рижскому «Динамо» в КХЛ
- @spartak_hc
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Победу «Динамо» принесли шайбы Лауриса Дарзиньша, Даниэля Берзиньша, Рихарда Букартса, Мартиньша Дзиекалса и Дениса Паршина.
«Спартак» ответил голами Лукаша Радила и Михаила Юнькова.
Для «Динамо» эта победа стала первой после серии из шести поражений. «Спартак» проиграл второй матч подряд.
Ранее сообщалось, что глава ФХР обеспокоен большим количеством иностранных голкиперов в КХЛ.