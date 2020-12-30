Глава ФХР обеспокоен большим количеством иностранных голкиперов в КХЛ

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что его беспокоит увеличение числа иностранных голкиперов в составах команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Меня это немного беспокоит, так как я сейчас посчитал, что в КХЛ играет 19 иностранных вратарей, и это очень много. То был какой-то спад по этому показателю, а сейчас опять почти в каждой команде голкипер-легионер. Хотя у нас сейчас очень хорошие молодые вратари, и некоторые уезжают в НХЛ», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее он заявил, что Россия готова принять этапы Еврохоккейтура в случае отказа Швеции и Чехии.