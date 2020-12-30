Канарейкин: перед матчем со Швецией на МЧМ у сборной России будет дополнительная мотивация

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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от матча национальной команды со Швецией на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне.
Канарейкин: перед матчем со Швецией на МЧМ у сборной России будет дополнительная мотивация
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Он похвалил подопечных Игоря Ларионова за победу над Австрией, но отметил, что игра со Швецией будет решающей. 

«Будет присутствовать дополнительная мотивация, соперник конкурентноспособный. Надо приложить все усилия. Матч со сборной Швеции будет приближен к плей-офф. Если даже сборная проиграет, то никто за это не расстреляет. Есть право на ошибку, но она нежелательна. К решающим играм команда должна подходить на пике формы», — цитирует Канарейкина «Чемпионат».

30 декабря Россия разгромила Австрию со счётом 7:1 и вышла в плей-офф турнира. Со Швецией россияне встретятся 31 декабря.

Ранее Владислав Третьяк заявил, что сборная России должна сыграть со Швецией на МЧМ на высоких скоростях.

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