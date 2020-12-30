Фигуристка Нугуманова рассказала о своём питании

Занявшая шестое место на чемпионате России фигуристка Елизавета Нугуманова призналась, что любит хорошо поесть, но это не сильно влияет на её фигуру.

«Что должно быть на новогоднем столе? Тортик, конечно же! Сладкое! Ну ещё мясо, салатики. Я вообще без еды не могу жить. Я ем как обычный человек. Могу съесть много разных тортиков, могу пойти в кино с мармеладками», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

По словам Нугумановой, она очень редко бегает кроссы и делает это только на тренировках по заданию, а её знакомые при этом удивляются, как ей удаётся много есть и не толстеть.

«Девочки, которые едят один салатик в день и поправляются на 2 кг, просят: «Расскажи нам секрет». А я не знаю, что им сказать. Я не делаю ничего, чтобы выглядеть так, как я сейчас выгляжу. Конечно, я не объедаюсь. Но и голодать считаю неправильным. Фигуристы же тоже люди», — добавила она.

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