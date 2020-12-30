Фигуристка Нугуманова рассказала о своём питании

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Занявшая шестое место на чемпионате России фигуристка Елизавета Нугуманова призналась, что любит хорошо поесть, но это не сильно влияет на её фигуру.
Фигуристка Нугуманова рассказала о своём питании
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Что должно быть на новогоднем столе? Тортик, конечно же! Сладкое! Ну ещё мясо, салатики. Я вообще без еды не могу жить. Я ем как обычный человек. Могу съесть много разных тортиков, могу пойти в кино с мармеладками», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

По словам Нугумановой, она очень редко бегает кроссы и делает это только на тренировках по заданию, а её знакомые при этом удивляются, как ей удаётся много есть и не толстеть.

«Девочки, которые едят один салатик в день и поправляются на 2 кг, просят: «Расскажи нам секрет». А я не знаю, что им сказать. Я не делаю ничего, чтобы выглядеть так, как я сейчас выгляжу. Конечно, я не объедаюсь. Но и голодать считаю неправильным. Фигуристы же тоже люди», — добавила она.

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