Фигуристка Нугуманова рассказала о своём питании
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«Что должно быть на новогоднем столе? Тортик, конечно же! Сладкое! Ну ещё мясо, салатики. Я вообще без еды не могу жить. Я ем как обычный человек. Могу съесть много разных тортиков, могу пойти в кино с мармеладками», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».
По словам Нугумановой, она очень редко бегает кроссы и делает это только на тренировках по заданию, а её знакомые при этом удивляются, как ей удаётся много есть и не толстеть.
«Девочки, которые едят один салатик в день и поправляются на 2 кг, просят: «Расскажи нам секрет». А я не знаю, что им сказать. Я не делаю ничего, чтобы выглядеть так, как я сейчас выгляжу. Конечно, я не объедаюсь. Но и голодать считаю неправильным. Фигуристы же тоже люди», — добавила она.
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