Щербакова рассказала, что чувствовала после победы на чемпионате России

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих ощущениях после победы на чемпионате России 2020 года в Челябинске.

«Тяжело смотреть на то, что я сделала, в глобальном смысле. На следующий день после произвольной у меня опустошение внутри и радостных эмоций почти не осталось. Я проснулась, и не сказать, что была счастлива, рада. Нет, ноль эмоций. Я понимаю, что произошло, но тяжело дать оценку всему случившемуся», — сказала Щербакова в интервью на сайте Олимпийского канала.

По её мнению, чтобы полностью осознать произошедшее, должно пройти некоторое время. 16-летняя спортсменка также призналась, что пока она просто рада, что всё закончилось.

Незадолго до турнира фигуристка переболела пневмонией, но в произвольной программе выполнила все заявленные элементы и получила за свой прокат 183,79 балла. По сумме двух прокатов она получила 264,1 балла, благодаря чему стала трёхкратной чемпионкой России.

Ранее в «Самбо-70» опровергли слухи о температуре у Щербаковой на чемпионате России.