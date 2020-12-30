Щербакова рассказала, что чувствовала после победы на чемпионате России

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Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих ощущениях после победы на чемпионате России 2020 года в Челябинске.
Щербакова рассказала, что чувствовала после победы на чемпионате России
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Тяжело смотреть на то, что я сделала, в глобальном смысле. На следующий день после произвольной у меня опустошение внутри и радостных эмоций почти не осталось. Я проснулась, и не сказать, что была счастлива, рада. Нет, ноль эмоций. Я понимаю, что произошло, но тяжело дать оценку всему случившемуся», — сказала Щербакова в интервью на сайте Олимпийского канала.

По её мнению, чтобы полностью осознать произошедшее, должно пройти некоторое время. 16-летняя спортсменка также призналась, что пока она просто рада, что всё закончилось.

Незадолго до турнира фигуристка переболела пневмонией, но в произвольной программе выполнила все заявленные элементы и получила за свой прокат 183,79 балла. По сумме двух прокатов она получила 264,1 балла, благодаря чему стала трёхкратной чемпионкой России.

Ранее в «Самбо-70» опровергли слухи о температуре у Щербаковой на чемпионате России.

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