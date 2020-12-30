В «Куинз Парк Рейнджерс» извинились за расистские посты в Twitter клуба

В английском футбольном клубе «Куинз Парк Рейнджерс» выступили с заявлением по поводу инцидента с соцсетями команды.

«Приносим извинения за любые оскорбительные твиты, которые вы могли увидеть из-за взлома нашей учётной записи. Используемые выражения были абсолютно неприемлемыми, и мы будем работать с Twitter, чтобы попытаться определить виновника. К счастью, мы вернулись», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте клуба.

Ранее в этом же аккаунте была опубликована серия постов с оскорблениями в адрес темнокожих. Позже эти твиты были удалены.

«Куинз Парк Рейнджерс» выступает в Чемпионшипе — втором по силе английском дивизионе.

Ранее Артур Григорьянц заявил, что FARE не увидела расизма в словах тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес наставника «Спартака» Доменико Тедеско.