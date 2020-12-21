Григорьянц заявил, что FARE не увидела расизма в словах Тедеско и Бородина

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал решение о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

«Мы получили ответ из организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE), который подтвердил, что высказывание Бородина и то, что говорил Тедеско, не является ни расизмом, ни ксенофобией», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Тедеско был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тыс. рублей за поведение после матча. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин, который, по заявлению пресс-службы «Спартака», позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака» и призвав его покинуть Россию, был оштрафован на 50 тыс. рублей. Хавбек «Сочи» Жоаозиньо, который, как сообщали СМИ, применил физическое воздействие к помощнику немецкого специалиста Андреасу Хинкелю, был признан невиновным.

Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия РФС не выявила ошибок в работе арбитра матча «Сочи» — «Спартак».