Глава УЕФА заявил, что был рад соприкоснуться с атмосферой предстоящего ЧМ в Катаре

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин признался, что ему было приятно соприкоснуться с атмосферой, которая будет на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Глава УЕФА заявил, что был рад соприкоснуться с атмосферой предстоящего ЧМ в Катаре
  • © REUTERS / Yves Herman

Он отметил, что пандемия коронавируса оказала огромное влияние на футбол, но финал Кубка эмира в Катаре стал очередным важным шагом для возвращения этого вида спорта к прежней жизни. По его мнению, Катар смог успешно провести финал в присутствии зрителей благодаря принятым мерам, согласно медицинскому протоколу.

«Было также приятно лично увидеть, как идёт подготовка к чемпионату мира, и соприкоснуться с атмосферой, которую футболисты и болельщики почувствуют здесь в 2022 году. Осталось чуть меньше двух лет, и мы все надеемся, что чемпионат мира станет невероятным турниром, который пройдёт в мире уже после коронавируса», — приводит слова Чеферина пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Катар установил ориентир для возвращения футбола во время пандемии.

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