Глава ФИФА заявил, что Катар установил ориентир для возвращения футбола во время пандемии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил меры безопасности в связи с коронавирусом во время проведения матчей в Катаре.

«Несмотря на пандемию, за последние три месяца Катар лишний раз продемонстрировал, как можно продолжать играть в футбол, в том числе с болельщиками на трибунах. На финале Кубка эмира и открытии нового стадиона чемпионата мира и на финале главного клубного турнира Азии присутствовало более 10 тыс. зрителей», — приводит слова Инфантино пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

По его словам, ему довелось посетить два матча — и на обоих он обратил внимание, как исполняется медицинский протокол безопасности.

«Это дало футболистам и болельщикам возможность играть в футбол и смотреть матчи без угрозы для здоровья. Катар установил ориентир для безопасного возращения футбола во время пандемии», — добавил глава ФИФА.

При этом он выразил надежду, что пандемия уже завершится к моменту старта чемпионата мира 2022 года.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее посол ЧМ-2022 по футболу рассказал о подготовке Катара к турниру.