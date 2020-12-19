Посол ЧМ-2022 по футболу рассказал о подготовке Катара к турниру

Посол чемпионата мира — 2022 и один из самых известных африканских футболистов в истории Самуэль Это'О рассказал, как в Катаре проходит подготовка к турниру.

«У нас нет проблем. Уже построены более 15 стадионов, но мы хотим открыть ещё больше. Такого пока не делал никто. С точки зрения подготовки нет поводов для беспокойства, мы работаем строго по графику. Всех вас ждём, надеемся, вы приедете в Катар и вместе большой семьёй проведёте здесь время. Верим, вам понравятся в этой стране не только стадионы, но и города», — заявил посол чемпионата в интервью RT.

Ранее Это'О назвал чемпионат мира в России лучшим в истории.