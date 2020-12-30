Сборная Канады забросила десять безответных шайб в ворота Швейцарии на МЧМ-2021
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 10:0.
В составе хозяев соревнований дублями отметились Куинтон Байфилд и Джейкоб Пеллетье, а также по одной шайбе забросили Филип Томасино, Дилан Козенс, Райан Судзуки, Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.
Канадцы одержали третью победу на турнире. В следующем матче «кленовые листья» встретятся с Финляндией.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею разгромила Австрию и вышла в плей-офф МЧМ-2021.