Сборная Канады забросила десять безответных шайб в ворота Швейцарии на МЧМ-2021

Сборная Канады по хоккею одержала разгромную победу над Швейцарией в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счётом 10:0.

В составе хозяев соревнований дублями отметились Куинтон Байфилд и Джейкоб Пеллетье, а также по одной шайбе забросили Филип Томасино, Дилан Козенс, Райан Судзуки, Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.

Канадцы одержали третью победу на турнире. В следующем матче «кленовые листья» встретятся с Финляндией.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею разгромила Австрию и вышла в плей-офф МЧМ-2021.