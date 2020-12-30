Сборная Канады забросила десять безответных шайб в ворота Швейцарии на МЧМ-2021

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Сборная Канады по хоккею одержала разгромную победу над Швейцарией в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.
Сборная Канады забросила десять безответных шайб в ворота Швейцарии на МЧМ-2021
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 10:0.

В составе хозяев соревнований дублями отметились Куинтон Байфилд и Джейкоб Пеллетье, а также по одной шайбе забросили Филип Томасино, Дилан Козенс, Райан Судзуки, Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.

Канадцы одержали третью победу на турнире. В следующем матче «кленовые листья» встретятся с Финляндией. 

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею разгромила Австрию и вышла в плей-офф МЧМ-2021.

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