Сборная России по хоккею разгромила Австрию и вышла в плей-офф МЧМ-2021
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Встреча завершилась со счётом 7:1.
В составе российской команды дубль оформил Василий Подколзин, а также по разу отличились Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. У австрийцев единственную шайбу забросил Зенна Петерс.
Таким образом, подопечные Игоря Ларионова одержали вторую победу на турнире и гарантировали себе выход в четвертьфинал МЧМ.
В следующем матче, который состоится 31 декабря, россияне сыграют со Швецией.
Ранее Валерий Каменский объяснил, почему молодёжной сборной России легче играть с сильными соперниками, и заявил, что национальной команде стоит придерживаться своего стиля игры.