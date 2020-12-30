Сборная России по хоккею разгромила Австрию и вышла в плей-офф МЧМ-2021

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Сборная России крупно обыграла команду Австрии в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в канадском Эдмонтоне.
Сборная России по хоккею разгромила Австрию и вышла в плей-офф МЧМ-2021
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Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе российской команды дубль оформил Василий Подколзин, а также по разу отличились Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. У австрийцев единственную шайбу забросил Зенна Петерс.

Таким образом, подопечные Игоря Ларионова одержали вторую победу на турнире и гарантировали себе выход в четвертьфинал МЧМ. 

В следующем матче, который состоится 31 декабря, россияне сыграют со Швецией.

Ранее Валерий Каменский объяснил, почему молодёжной сборной России легче играть с сильными соперниками, и заявил, что национальной команде стоит придерживаться своего стиля игры.

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