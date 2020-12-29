Гайгер выиграл первый этап «Турне четырёх трамплинов», Климов — 26-й

Короткая ссылка
Немецкий прыгун на лыжах Карл Гайгер выиграл первый этап «Турне четырёх трамплинов».
Гайгер выиграл первый этап «Турне четырёх трамплинов», Климов — 26-й
  • Reuters

На большом трамплине в Оберстдорфе он прыгнул в двух попытках на 127 и 136,5 м. Это принесло ему 291,1 зачётных балла.

Второе место занял поляк Камил Штох (288,3), на третью ступень пьедестала поднялся норвежец Мариус Линдвик (285,2).

Из россиян пробиться во вторую попытку смог только Евгений Климов, он 26-й в итоговом протоколе (прыжки на 126,5 и 118,5 м, 245,4 балла в итоге).

Ранее сообщалось, что Климов занял седьмое место на этапе КМ по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить