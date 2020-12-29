Гайгер выиграл первый этап «Турне четырёх трамплинов», Климов — 26-й

Немецкий прыгун на лыжах Карл Гайгер выиграл первый этап «Турне четырёх трамплинов».

На большом трамплине в Оберстдорфе он прыгнул в двух попытках на 127 и 136,5 м. Это принесло ему 291,1 зачётных балла.

Второе место занял поляк Камил Штох (288,3), на третью ступень пьедестала поднялся норвежец Мариус Линдвик (285,2).

Из россиян пробиться во вторую попытку смог только Евгений Климов, он 26-й в итоговом протоколе (прыжки на 126,5 и 118,5 м, 245,4 балла в итоге).

Ранее сообщалось, что Климов занял седьмое место на этапе КМ по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле.