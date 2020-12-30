Матыцин: нужно сохранить мировой спорт в целостности

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как пандемия коронавируса сказалась на мировом спорте.

«Уроки будут учтены. Мы понимаем необходимость каждой из стран оставаться открытой, чтобы делиться опытом борьбы с пандемией коронавируса. На данный момент это фактически глобальная задача. И международное спортивное сообщество проявило высокую степень консолидации и понимания этих проблем. Всем нам необходимо действовать сообща как при разработке регламента, так и при формировании новых форматов общения. Нужно сохранять мировой спорт в целостности», — заявил Матыцин в интервью RT.

Ранее Матыцин оценил перспективы сборной России на Евро-2020.