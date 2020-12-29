Тодуа заявила о непонимании причин ухода Овчинникова из ЦСКА

Вратарь женского ЦСКА Эльвира Тодуа отреагировала на уход из мужской команды тренера голкиперов Сергея Овчинникова в связи с истечением срока контракта.

РИА Новости

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Спортсменка выразила сожаление по поводу расставания специалиста с ЦСКА. «Как так, вообще не понимаю», — написала Тодуа в сториз в Instagram, выложив фото Овчинникова. Ранее уход тренера прокомментировал президент ЦСКА Евгений Гинер.