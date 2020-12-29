Тодуа заявила о непонимании причин ухода Овчинникова из ЦСКА
Вратарь женского ЦСКА Эльвира Тодуа отреагировала на уход из мужской команды тренера голкиперов Сергея Овчинникова в связи с истечением срока контракта.
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Спортсменка выразила сожаление по поводу расставания специалиста с ЦСКА.
«Как так, вообще не понимаю», — написала Тодуа в сториз в Instagram, выложив фото Овчинникова.
Ранее уход тренера прокомментировал президент ЦСКА Евгений Гинер.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube