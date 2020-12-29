СМИ: Чемпионат Англии могут прервать на две недели из-за вспышки COVID-19 в клубах

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Розыгрыш Английской премьер-лиги (АПЛ) может быть приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
СМИ: Чемпионат Англии могут прервать на две недели из-за вспышки COVID-19 в клубах
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, такую возможность рассматривает руководство лиги, всерьёз обеспокоенное ростом случаев инфицирования коронавирусом среди игроков и сотрудников команд. Так, за последнюю неделю положительные результаты тестов получили 18 человек, имеющих отношение к клубам АПЛ.

Пока что рассматривается вопрос о приостановке сезона в январе сроком на две недели.

Кроме того, существует вероятность отмены матчей третьего раунда Кубка Англии, которые должны пройти в начале января.

Ранее стало известно, что матчи «Манчестер Сити» с «Челси» и МЮ могут быть перенесены.

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