«Маккаби» отказался продать своего капитана в ЦСКА

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«Маккаби» из Хайфы отказал московскому ЦСКА в продаже своего капитана Неты Лави.
«Маккаби» отказался продать своего капитана в ЦСКА
  • © Ahmad Mora/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом израильский клуб сообщил в своём аккаунте в Instagram.

ЦСКА хотел арендовать 24-летнего игрока с правом выкупа, но «Маккаби» отрицательно отреагировал на это предложение, объяснив, что перед ним стоят важные задачи в текущем сезоне.

На данный момент «Маккаби» занимает первую строчку в чемпионате Израиля, набрав 31 очко в 13 матчах.

Ранее стало известно, что Игорь Акинфеев поблагодарил Сергея Овчинникова за работу в ЦСКА в сопровождении юмора.

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