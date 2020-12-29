«Маккаби» отказался продать своего капитана в ЦСКА

«Маккаби» из Хайфы отказал московскому ЦСКА в продаже своего капитана Неты Лави.

Об этом израильский клуб сообщил в своём аккаунте в Instagram.

ЦСКА хотел арендовать 24-летнего игрока с правом выкупа, но «Маккаби» отрицательно отреагировал на это предложение, объяснив, что перед ним стоят важные задачи в текущем сезоне.

На данный момент «Маккаби» занимает первую строчку в чемпионате Израиля, набрав 31 очко в 13 матчах.

Ранее стало известно, что Игорь Акинфеев поблагодарил Сергея Овчинникова за работу в ЦСКА в сопровождении юмора.