Бэйл выбыл на несколько недель из-за травмы

Форвард клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» Гарет Бэйл травмировался во время матча 1/4 финала Кубка английской лиги со «Сток Сити» (3:1).

Валлийцу придётся пропустить несколько недель.

«Не думаю, что Гарет будет в хорошей форме. Не скажу, что травма очень серьёзная, но он может пропустить несколько недель», — приводит слова наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуринью Sky Sports.

Бейл был арендован у «Реала» в сентябре. Он успел провести за лондонцев 11 матчей и забить три мяча.

Ранее сообщалось, что АПЛ перенесла матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» из-за вспышки коронавируса в составе гостей.