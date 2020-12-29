Губерниев призвал биатлонистов не дать ему съесть ботинок

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российским биатлонистам с призывом одержать победу в 2021 году.
Губерниев призвал биатлонистов не дать ему съесть ботинок
  • РИА Новости

Ранее он пообещал съесть свой ботинок, если сборная России продлит безмедальную серию до 50 гонок.

Своё заявление Губерниев сделал после победы Евгении Павловой и Матвея Елисеева в Рождественской гонке.

«Невероятно, но наши биатлонисты не разучились побеждать! Павлова и Елисеев — молодцы! Теперь надо побеждать и в новом году, ибо ботинок жевать неохота!» — написал комментатор в Instagram.

Ранее Губерниев объяснил, зачем жевал перчатку в прямом эфире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить