Губерниев призвал биатлонистов не дать ему съесть ботинок

Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российским биатлонистам с призывом одержать победу в 2021 году.

Ранее он пообещал съесть свой ботинок, если сборная России продлит безмедальную серию до 50 гонок.

Своё заявление Губерниев сделал после победы Евгении Павловой и Матвея Елисеева в Рождественской гонке.

«Невероятно, но наши биатлонисты не разучились побеждать! Павлова и Елисеев — молодцы! Теперь надо побеждать и в новом году, ибо ботинок жевать неохота!» — написал комментатор в Instagram.

Ранее Губерниев объяснил, зачем жевал перчатку в прямом эфире.