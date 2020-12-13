Губерниев объяснил, зачем жевал перчатку в прямом эфире

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, зачем жевал перчатку в прямом эфире канала «Матч ТВ» после выступления женской сборной России по биатлону в эстафетной гонке на Кубке мира.

Ранее Губерниев пообещал съесть перчатку, если спортсменки не войдут в топ-3.

По его словам, он собирался купить съедобную перчатку в секс-шопе, однако в Австрии такие магазины оказались закрыты.

«Глотать было бессмысленно, но пожевал всласть. Пожевал ту поверхность, которая не касалась различных предметов. Мне кажется, все счастливы. Я смотрю, количество комментов под варежкой превосходит новости с Ульяной Кайшевой, Михаилом Шашиловым. Я делаю это для того, чтобы немного снять удар с команды», — цитирует Губерниева Sports.ru.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал неудачным выступление биатлонисток в эстафете.